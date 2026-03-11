Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapan 189 metre boyundaki tahıl yüklü dökme yük gemisi, makine arızası sonrası Kilitbahir açıklarında karaya oturdu.

Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı
Rusya’dan Mısır’a gitmekte olan Panama bayraklı, 189 metre boyunda ve 51 bin 258 ton tahıl yüklü 'NOTA APP' isimli dökme yük gemisi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makine arızası yaşadı. Eceabat ilçesi Kilitbahir köyü açıklarında sürüklenen gemi, bir süre sonra karaya oturdu.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bölgeye 'KURTARMA-21' römorkörü ile 'KEGM-8' botunu sevk etti. Kurtarma operasyonu kapsamında, balıkadamların yapacağı dalışın ardından teknik çalışmaların başlayacağı bildirildi.

Operasyonun güvenli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Çanakkale Boğazı’ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Boğazdan geçiş yapacak olan diğer gemiler, arıza ve kurtarma süreci hakkında bilgilendirildi.

çanakkale boğazı Çanakkale Boğazı kapandı mı
