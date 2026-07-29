Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu: Trafik çift yönlü askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, boğaz geçişi sırasında yaşanan deniz kazasına ilişkin resmi bir duyuru yayımladı. Nara dönüşü mevkiinde meydana gelen olayda, uluslararası taşımacılık yapan bir dökme yük gemisi teknik sorunlar nedeniyle rotasından çıktı. Makine dairesinde meydana gelen arıza sonucu sürüklenen geminin sığ sularda karaya oturmasının ardından bölgede acil durum tedbirleri hayata geçirildi.

Kazaya karışan PILATUS MARINE isimli gemi, Suriye'den kalkarak Rusya limanlarına doğru hareket halindeydi. 190 metre uzunluğundaki San Marino bayraklı geminin geçiş esnasında yaşadığı problem, deniz ulaşımını doğrudan etkiledi. Güvenlik önlemleri kapsamında Çanakkale Boğazı'ndaki tüm gemi geçişleri anında askıya alındı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Suriye’den Rusya’ya giden 190 metre boyunda San Marino bayraklı PILATUS MARINE isimli dökme yük gemisi Çanakkale Boğazı Nara dönüşü makine arızası nedeniyle karaya oturmuştur. Yaşanan olay sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı KURTARMA-19 ve KURTARMA-16 Römorkörleri hızla gemiye ulaşmıştır. Balık adamlarımız dalış yaparak geminin durumunu belirlemek için harekete geçmiş olup, ardından hasar tespiti ve kurtarma operasyonu yapılacaktır. Yaşanan bu olay nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır"