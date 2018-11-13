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Çanakkale'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Çanakkale'de 21'i muvazzaf 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Çanakkale'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, 21'i muvazzaf 22 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki "kripto mahrem yapılanması"nın ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen, ankesörlü sabit telefonlardan ardışık arama yapılması soruşturması çerçevesinde 21'i muvazzaf 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Etiketler; #fetö #kripto #tsk
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