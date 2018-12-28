banner999
Pakistan'dan FETÖ hamlesi
Pakistan'dan FETÖ hamlesi
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı
Prof. Dr. Ramazan Gençay ölü bulundu
Prof. Dr. Ramazan Gençay ölü bulundu
Devlet Bahçeli'den 27 Aralık paylaşımı
Devlet Bahçeli'den 27 Aralık paylaşımı

Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

Depoda yapılan aramada yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenen 1,5 ton kaçak şarap bulundu

Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

Çanakkale'de yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenen 1,5 ton kaçak şarap ele geçirildi.  

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, planlı çalışma kapsamında kaçak alkol imal edenlere yönelik operasyon düzenledi.

Merkeze bağlı Erenköy'deki depoda yapılan aramada kaçak imal edilmiş 1,5 ton şarap, 10 şişe viski, alkol üretiminde kullanılan kimyasal maddeler ile doluma hazır çok sayıda şarap şişesi ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale #kaçak içki operasyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.