Türk Milletinin destan yazdığı Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı törenler ile anıldı. Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen törende savaşa katılan milletlerin temsilcileri de hazır bulundu. Görkemli törende Türk Yıldızları'nın yaptığı gösteri ile "yüzyıllar geçse de Çanakkale geçilmez" mesajı verildi.

"Övün ey Çanakkale, Sen Mustafa Kemal'in yüz milletle, yüz yüze ilk görüştüğü yersin" diyordu şair. Bugün o şanlı günün 104. yılı.



Türk Milleti'nin canıyla ve kanıyla yazdığı destanın başlangıcı, Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümü törenlerle anıldı.



Anma, Gelibolu Yarımadası'ndaki İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı ve 57. Piyade Alayı Şehitliği'nde düzenlendi.



Seddülbahir bölgesindeki törende, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı ve Misyon Başkan Yardımcısı Jennifer Anderson konuşma yaptı.



Türkiye, İngiltere, Kuzey İrlanda, Avustralya, Bangladeş, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, İrlanda, Yeni Zelanda, Pakistan ve Sri Lanka temsilcileri anıta ülkelerinin çelenklerini bıraktı.



Askerlerin yaptığı atış gösterileri ile yüz yıllar geçse de Çanakkale'nin geçilmeyeceği bir kez daha vurgulandı. Türk Yıldızları'nın yaptığı görkemli gösteri ile Gelibolu bu kez F5 sesleriyle yankılandı.



Tören saygı duruşu ve milli marşların okunmasıyla son buldu.





ulusal.com.tr