Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıl dönümünde anma töreni yapıldı. Çanakkale’de 10 bini aşkın yurttaş atasının izinden yürüdü. Savaşın kahraman birliği 57’inci Alay için yapılan vefa yürüyüşü Conkbayırı'nda sona erdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum” sözüyle harekete geçip, destan yazdılar. 103 yıl geçti. Çanakkale Kara Savaşlarının kahraman birliği 57’inci Alay asla unutulmadı. 25 Nisan 1915 sabahı 57’inci Alayın yürüdüğü yoldan, bu kez gururla torunları geçti.



Kara Savaşlarının yıl dönümünde Çanakkale’de anma töreni yapıldı. Kocadere köyündeki kamp ile başlayan anmada, genci yaşlısı binlerce yurttaş, 57’inci Alay askerlerinin son yemeği olan kırık buğday çorbasını hep birlikte içti.



Canlarını verip, vatan toprağını vermeyen Mehmetçiğimiz için sabah namazı kılındı. Saat 06.00’yı gösterdiğinde binlerce yurttaş aynı heyecan ve duyguyla harekete geçti.



O tarihi sözün üzerine 1915 sabahı başlayan yürüyüş, yeniden hayat buldu. Atasının izinde binlerce yurttaş aynı kararlılıkla yürüdü.



Atlı süvari birliklerinin de yer aldığı 6 kilometrelik yürüyüş, 1,5 saat sonra Conkbayırı’nda sona erdi.



Yürüyüşteki yaklaşık 5 bin izci, sırtlarında ‘Dedeciğim ben geldim’ yazılı cepkenleriyle kilometreleri aşmanın gururunu yaşadı.



Anzak Koyu’nda geleneksel “Şafak Ayini” de yapıldı. Avusturalyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan bin 300 kişilik grubun katıldığı tören bir saat sürdü.



Yurdun dört bir yanında da 57’inci Alay Vefa Yürüyüşleri yapıldı.





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