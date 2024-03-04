Çanakkale merkezli deprem sonrasında 1 kişi hayatını kaybetti!

AFAD'ın açıkladığı rakamlara göre Çanakkale - Yenice merkezli 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında bir kişi hayatını kaybetti...

Çanakkale merkezli deprem sonrasında 1 kişi hayatını kaybetti!
Editör: Yağmur Biçen

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 1 kişi hayatını kaybetti!

Çanakkale Yenice’de meydana gelen depremde Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan bir vatandaşın korkudan ikinci kattan atladığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "“Bu akşam Çanakkale Yenice’de meydana gelen; Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir ve İstanbul’da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun” 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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