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Çanakkale merkezli FETÖ/PDY operasyonu: Gözaltılar var

Çanakkale merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı 

Çanakkale merkezli FETÖ/PDY operasyonu: Gözaltılar var

Çanakkale merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. 

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 7 zanlı aranıyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale #fetö #pdy #gözaltı
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