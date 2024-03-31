Çanakkale’de deprem!

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Çanakkale’de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, saat 12.33’te merkez üssü Çanakkale’nin Biga ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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