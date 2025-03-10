Çanakkale’de düzensiz göçmen operasyonu! 9’u çocuk 13 kişi yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi’nin devriyesi sırasında tespit edildi. Ayvacık kara yolunda bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu belirleyen ekipler, hızla bölgeye operasyon düzenledi.

9'U ÇOCUK 13 GÖÇMEN TESPİT EDİLDİ

Operasyon kapsamında Afganistan uyruklu 9'u çocuk, toplam 13 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin, Avrupa'ya ulaşmak amacıyla kaçak yollarla ülkeyi terk etmeye çalıştıkları öğrenildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, kimlik tespitleri ve sağlık kontrollerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. Yetkililer, bölgede düzensiz göçle mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.