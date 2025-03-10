Çanakkale’de düzensiz göçmen operasyonu! 9’u çocuk 13 kişi yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 9’u çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından tespit edilen göçmenler, işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi’nin devriyesi sırasında tespit edildi. Ayvacık kara yolunda bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu belirleyen ekipler, hızla bölgeye operasyon düzenledi.
9'U ÇOCUK 13 GÖÇMEN TESPİT EDİLDİ
Operasyon kapsamında Afganistan uyruklu 9'u çocuk, toplam 13 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin, Avrupa'ya ulaşmak amacıyla kaçak yollarla ülkeyi terk etmeye çalıştıkları öğrenildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler, kimlik tespitleri ve sağlık kontrollerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. Yetkililer, bölgede düzensiz göçle mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı