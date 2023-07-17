Çanakkale'de orman yangını! Vatandaşların evleri boşaltmaları istendi

Çanakkale'de merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında dün saat 16.31'de belirlenemeyen nedenle orman yangını çıkmıştı.

Yangına 6 uçak, 15 helikopter, 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahale edilmeye devam ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle de yayılan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kontrol altına almak için yoğun çaba sarfedilen yangınla ilgili Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'tan da açıklama geldi.

Kemel köyünün daha önce önlem olarak boşaltıldığını aktaran Vali İlhami Aktaş şunları söyledi:

- Yangın bölgesindeki köylerde teyakkuzdayız. Gerek duyulursa onları da boşaltabiliriz. Boşalttığımız birkaç hane var tedbiren. Diğerlerinde de çalışıyoruz.

Yangınlara ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınının rüzgarın etkisiyle şiddetini artırdığı, havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

- Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köyleri ile Damyeri mevkisinde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir. 112 ve UMKE sağlık personelleri köylerde sağlık hizmetine devam etmektedir.

Dün rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle 211 nüfuslu Kemel köyü tedbir amaçlı olarak boşaltılmış, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki de bölgeye gelerek Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmuştu.