Çanakkale'de sahte polis dolandırıcılığı! 2 milyon TL'lik altınını kaptırdı

Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde yaşayan bir vatandaşı arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıttı. Vatandaşa, kimliğinin bir hırsızlık olayında kullanıldığı ve evindeki altınların incelenmesi gerektiği söylendi. Güveni pekiştirmek isteyen şüpheliler, WhatsApp üzerinden polis kimliği görseli ve çeşitli fotoğraflar gönderdi.

İkna olan vatandaş, 16 Eylül'de evine gelen bir kişiye yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını teslim etti. Dolandırıldığını fark eden vatandaş, ertesi gün, 17 Eylül'de jandarmaya başvurdu.

KAMERA KAYITLARI VE PLAKA SİSTEMİ İZİNİ AÇTI

Biga Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekipleri, şüphelilerin tespiti için GSM kayıtlarını, Plaka Tanıma Sistemi'ni (PTS) ve kamera görüntülerini inceledi. Bu çalışmalar sonucunda olayda kullanılan araç ile aracı kullanan A.P. (66) ve ziynet eşyasını teslim alan O.K. (27) kimlik tespiti yapılarak belirlendi.

İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI BASKIN

Şüphelilere yönelik arama kararı çıkarılmasının ardından 23 Eylül'de İstanbul'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında A.P. ve O.K. gözaltına alındı. Üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 cep telefonu ile 1 tablet ele geçirildi. Olayda kullanılan aracın sahibi L.P.'nin (59) ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden O.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.P. ise serbest bırakıldı.

VALİLİKTEN UYARI: "İTİBAR ETMEYİN, 112'Yİ ARAYIN"

Çanakkale Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Vatandaşlarımızın, kendisini polis, jandarma veya savcı olarak tanıtarak para ya da ziynet eşyası talep eden kişilere itibar etmemeleri; bu tür taleplerle karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri rica olunur. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin, 7/24 esasına göre suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edilmektedir."