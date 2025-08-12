Çanakkale’deki orman yangını rüzgarla büyüyor! Binlerce kişi tahliye edildi

Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına gece boyunca havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına gece boyunca karadan yoğun müdahale ediliyor. Bölgede şiddetli rüzgar, alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına havadan 10 uçak ve 9 helikopterin, karadan ise 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araç ve 760 personelin müdahale ettiğini açıkladı.

Riskli bölgelerde bulunan 2 bin 90 vatandaş, tedbir amacıyla deniz ve karayolu ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 77 kişi ise sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

