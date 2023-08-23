Çanakkale'deki yangın dolayısıyla kapanan İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

Sarıyer Rumeli Feneri açıklarında Rusya’dan Çin’e seyir halindeyken arıza yapan petrol tankeri nedeniyle İstanbul Boğazında gemi trafiği çift yönlü durdurulmuştu. Petrol tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörlerle Türkeli Demir sahasına alınmasının ardından Boğaz trafiği yeniden gemi trafiğine açıldı.

Sarıyer Rumeli Feneri açıklarında Rusya’dan Çin’e seyir halindeyken arıza yapan petrol tankeri nedeniyle İstanbul Boğazında gemi trafiği çift yönlü durdurulmuştu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Römorkörleri ile makine arızası yaşayan 244 metre uzunluğundaki GUANYIN isimli petrol tankeri, Türkeli Demir sahasına götürülerek demirletildi.

Gemi arızası nedeniyle kapatılan Boğaz trafiği, geminin güvenli alana alınmasının ardından saat 11:20 itibariyle yeniden Güney - Kuzey yönlü olarak trafiğe açıldı.

Türkeli demir sahasına alınan geminin burada beklemede olduğu görüldü.