Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Canan Arıtman, Danıştay’ın Andımız kararını değerlendirmek üzere CKD Genel Merkezi’nde dernek yöneticileri ile birlikte basın açıklaması düzenledi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği(CKD) Genel Başkanı Canan Arıtman, Danıştay’ın Andımız kararını değerlendirmek üzere CKD Genel Merkezi’nde dernek yöneticileri ile birlikte basın açıklaması düzenledi. Okullarda yeniden Andımız okutuluncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini belirten Arıtman Danıştay’ın kararından memnuniyet duyduklarını ifade etti. CKD’ninAndımız’ın yeniden okutulması için 81 ilde eşzamanlı basın açıklamaları düzenleyip imza masaları açtığını hatırlattı.

Arıtman; “Andımızın okutulması Türk milletinin ortak talebidir.” dedi.



Açıklamanın tamamı ise şöyle:

Danıştay 8. Dairesi’nin verdiği karardan memnuniyetle karşılıyoruz. Hukuk devleti olma yolunda umutlarımız güçlenmiştir. Dava açan kurumlara; Eğitim-İş’e, Türk Eğitim-Sen’e, Türkiye Liseliler Birliği’ne, herkese teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak bu konuyla ilgili devamlı bir eylemlilik içerisinde olduk.

Andımız 1933’ten beri okutuluyor. Ancak 80 yıl sonra bu hükümet Andımızı kaldırıldı. Bu uygulama çocuklarımızın milli ve manevi değerlerini kazanmayı engelleyen büyük bir hata oldu. Andımız öğretinin nesi yanlıştı kimleri rahatsız etti? Andımızın kaldırılması ülkemizin düşmanlarını, emperyalistleri sevindirirken milletimizi derinden üzdü. Vatanımızı savunmayı, tüm milletimizi sevmeyi, uğruna fedakarlığı yapmayı, Türk milleti olmaktan gurur duymayı öğreten bu andın neresinde yanlış var? Bakın terörle mücadelede cephede bir Mehmetçiğimiz gönderdiği notunda, ‘Varlığımı Türk varlığına armağan etmeyi 7 yaşında Andımızı söyleyerek öğrendim’ diyor. Bu vatan böyle kuruldu. Bu vatanın bekası işte bu ruh ve anlayışla korunmaktadır.

Biz CKD olarak başından beri Andımızın tekrar okutulması için mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. 81 ilde eşzamanlı basın açıklamaları düzenledik, imza masaları açtık, onbinlerce imza topladık, velilerimizle birlikte okul önlerinde Andımız’ı okuduk. Açıkça görülmektedir ki; Andımızın okutulması Türk milletinin ortak talebidir.

Topladığımız imzaları iletmek üzere Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’tan bir randevu talep ettik. Bütün okullarımızda Andımız okununcaya kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Gerekirse MEB’in kapısına dayanacağız. Pazartesinden itibaren Andımızın tüm okullarda okutulması gereklidir.

