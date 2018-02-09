AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tabipler Birliği’nden "Türk", Barolar Birliği’nden ise "Türkiye" ifadelerini çıkarma girişimine toplumun her kesiminde tepki yağıyor. Cumhuriyet Kadınlar Derneği Genel Başkanı Canan Arıtman “Nasıl Anayasa’dan Türk milletini silemedilerse, bugün de milletçe odalardan Türk unvanın silinmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Cumhuriyet Kadınları, Türk ve Türkiye kelimelerinin meslek birliklerinin adından çıkarılmasına karşı mücadele kararı aldı. Açıklamayı Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Canan Arıtman Ulusal Kanal’a yaptı.



Aynı zamanda hekim olan Arıtman, Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin ordubozanlık suçu nedeniyle hekimlerin cezalandırılamayacağını düşünüyor.



AKP iktidarının oda ve birlik yapılarını değiştirmek istediğine dikkat çeken Arıtman, Türk ve Türkiye unvanın kaldırılmasından doğacak sonuçları da anlattı.



Bir tepki de Denizli'den geldi.



Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan, yapılmak istenen değişikliğin kurumlara zarar vereceği görüşünde...



Denizli Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Gökhan Önem de "kurumlara dokunulmasın" dedi.



Önem, odaların güçlendirilmesini istedi.







HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: AKIN KARA

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