Canan Kaftancıoğlu: CHP'deki ulusalcı yapılarla anlaşamadım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'açılım' çıkışını yineleyerek 'Parti içinde ‘ulusalcı’ olarak nitelendiren kişiler, oluşum ve yapılarla anlaşamadığını' söyledi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Kürt Sorunu”nun “anayasal eşitlik” temelinde çözülmesine ilişkin söylemlerini yineledi. Gündeme getirdiği konuların partide kırılma yaratacak konular olmadığını söyleyen Kaftancıoğlu, “Parti içinde, ‘ulusalcı’ olarak nitelendiren kişiler, oluşum ve yapılarla anlaşamadım” dedi.



Canan Kaftancıoğlu, Bianet’te yayınlanan söyleşisinde Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la olan fotoğrafının CHP'nin kimliğiyle çelişmediğini söyledi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da tutukluluğuna ilişkin de “Fikirleri nedeniyle hiç kimsenin tutuklanmaması gerektiğini her zaman söylüyorum” dedi.



“Zaman zaman CHP’den ayrı bir noktaya düştüğünüzü düşünüyor musunuz?” sorusuna Kaftancıoğlu, şu yanıtı verdi:



'DEMİRTAŞ'LA FOTOĞRAF VERMEK ÇOK NORMAL'



“CHP'nin geçmişten bugüne yürüttüğü siyasete, parti programına ve genel başkanın söylediklerine bakınca, bu şekilde değerlendirdiğimizde, benim gündeme getirdiğim konular, CHP içinde çok da kırılma yaratacak konular değil.



Benim Selahattin Demirtaş ile ortaya çıkan fotoğraflarımı çarşaf çarşaf yayımladılar. Bu fotoğraf CHP’nin kurumsal kimliğiyle çelişmiyor. Çünkü Demirtaş tutuklandığında CHP’nin tepkisi var. Demirtaş bir partinin genel başkanı, bu kişiyle fotoğraf vermek kadar normal bir şey yoktur.



Bu fotoğraf, CHP’den aykırı bir tutum sergilemek değil. Sakine Cansız’ın söylediği bir cümleyi yıllar önce yazmış olabilirim. Benim, Cansız’ın kim olduğundan bağımsız olarak Avrupa’nın göbeğinde katledilmiş olmasını kınamış veya doğru bulmamış olmam CHP’nin siyasetiyle çok çelişen çatışan bir durum değil.



'GENEL BAŞKANDAN AYRI DÜŞMEDİM'



Ama şu var. Parti içinde, ne yazık ki kendileri öyle tanımladıkları için ben kavram olarak bunu da çok doğru bulmuyorum tırnak içinde söyleyeyim, ‘ulusalcı’ olarak nitelendiren kişiler, gruplar, yapılar CHP'nin geçmişten bugüne sanki partinin değerlerine onların sahip olduğunu iddia edenler, sadece bunu üzerinden siyaset kurgulamak isteyen bir anlayış var. Bu kişi, oluşum ve yapılarla anlaşamadım. Bu genel parti çizgisinden ya da genel başkandan ayrı düştüğüm anlamına gelmiyor.”



'YÜKSEKDAĞ'IN SESİ KULAKLARIMDA'



Kaftancıoğlu “HDP’li kadın siyasetçiler cezaevinde. Sizin buna tepkiniz nedir?” sorusu üzerine şunları söyledi: “Düşünceleri nedeniyle, hiç kimsenin tutuklanmaması gerektiğini hep söylüyorum. Benim yargılandığım tivitlerden biri Figen Yüksekdağ’ın sabahın bir köründe zorbaca gözaltına alınmasına yönelik attığım bir tivit. Yüksekdağ’ın sesi hâlâ kulaklarımda. ‘Sabah hazır değilim. Bir dakika hazırlanayım’ demesine rağmen kapısının nasıl zorlandığını hatırlıyorsunuz. Buna karşı, ‘Bu mudur anayasal süreç?’ demişim. Yine diyorum.”



Aydınlık