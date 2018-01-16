CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında başlatılan soruşturma tartışması sürüyor. Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaftancıoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan'a yanıt Kılıçdaroğlu'ndan geldi. HDP, Kaftancıoğlu'na destek verirken MHP Genel Başkanı Bahçeli "CHP'nin yeni il başkanını gözden geçirmesi gerektiğini" söyledi.

Tek tek twwetleri gösterdi. "Tam bir facia" dedi. Canan Kaftancıoğlu'nun marjinal olduğunu söyledi. İl başkanına sahip çıkan CHP lideri ise Erdoğan'a bir kez daha "çık karşıma" çağrısı yaptı.



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında başlatılan teröre destek soruşturması siyasilerin gündemindeydi.



Kaftancıoğlu'na en sert tepki Cumhurbaşaknı Erdoğan'ndan geldi. AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan, Kaftancıoğlu'nun attığı twettleri gösterdi.



"Tam bir facia" diyen Erdoğan, CHP İl başkanını marjinal olmakla suçladı.



CHP grubunda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de Erdoğan'ın sözleri vardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a yanıtın Kaftancıoğlu tarafından verileceğini söyledi.



Erdoğan'a çağrı yapan Kılıçdaroğlu, "hodri meydan gücün yetiyorsa çık karşıma" dedi.



Kaftancıoğlu'na bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli hakkında soruşturma başaltılan Canan Kaftancıoğlu'nun gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.



Kaftancıoğlu'na destek açıklaması ise HDP'den geldi. HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, "Kaftancıoğlu'na yönelik nefret dilini, linç kampanyasını kınıyorum. Bütün kadınlar Kaftancıoğlu'na sahip çıkmalı" dedi.







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