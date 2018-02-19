CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yerel seçimlerde HDP ile işbirliğine hazır olduklarını açıkladı. Kaftancıoğlu, "Büyükşehir'i kazanmak için HDP dahil herkesle işbirliği yaparız" dedi.

Sözde Ermeni soykırımını savunan twettleri nedeniyle tepkilerin odağında olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yerel seçimlerle ilgili tartışma yaratacak bir açıklamaya imza attı.



İstanbul'da bir konferansta konuşan Kaftancıoğlu, toplantı sonunda PKK'nın siyasal uzantısı olan HDP ile yerel seçimlerde işbirliği yapacak mısınız? sorusuna yanıt verdi.



HDP'nın meşru bir parti olduğunu söyleyen Canan Kaftancıoğlu, "Büyükşehir'i kazanmak için HDP dahil herkesle işbirliği yapacaklarını belirtti.



Selahattin Demirtaş ile çektirdiği fotoğraflarını da hatırlatan Kaftancıoğlu, "bana neden fotoğraf çektirdim diye soruyorlar. Muktedirin diliyle konuşmayalım arkadaşlar. Muktedirin diliyle konuşmak demek istemeden de olsa kendi doğrularımıza uzaklaşmak demektir" ifadelerini kullandı.



Tepki çeken açıklamalar yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, daha önce de "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sözünün militer bir ifade olduğunu savunarak "ben Mustafa Kemal'in askeri olmam" demişti. Kaftancıoğlu'nun bu açıklamasına CHP tabanı yoğun tepki göstermişti.





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