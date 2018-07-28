banner982
Vatandaşlar belediyeye tepkili
Vatandaşlar belediyeye tepkili
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Güler: Terörle mücadelemiz sürecek
Güler: Terörle mücadelemiz sürecek
Pes dedirten an! Çocuğa icra geldi, memurlar böyle götürdü
Pes dedirten an! Çocuğa icra geldi, memurlar böyle götürdü

Canan Kaftancıoğlu: İstifa etmeyi düşündüm

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalar yaptı. HDP'nin Meclis'e girmesinin büyük bir kazanım olduğunu savunan Kaftancıoğlu, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganını benimsemediğini de söyledi.

Canan Kaftancıoğlu: İstifa etmeyi düşündüm

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Habertürk'te katıldığı TV programında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tepki çeken açıklamalar yapan Kaftancığlu, PKK'nın siyası kolu HDP'nin Meclis'e girmesini savundu.

HDP ile ittifak sorusuna olumlu yanıt veren İl Başkanı "Millet ittifakına HDP'nin alınmasını isterdim" dedi.

Türk milletinin meydanlarda attığı "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını da benimsemediğini söyledi. 

Kaftancıoğlu'na attığı tıvitleri de soruldu. Yakaladığı teröriste yemek veren Mehmetçik'e tepki gösteren Kaftancıoğlu, eleştirisini tekrarladı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #istanbul #chp #Canan Kaftancıoğlu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.