CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalar yaptı. HDP'nin Meclis'e girmesinin büyük bir kazanım olduğunu savunan Kaftancıoğlu, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganını benimsemediğini de söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Habertürk'te katıldığı TV programında dikkat çeken ifadeler kullandı.



Tepki çeken açıklamalar yapan Kaftancığlu, PKK'nın siyası kolu HDP'nin Meclis'e girmesini savundu.



HDP ile ittifak sorusuna olumlu yanıt veren İl Başkanı "Millet ittifakına HDP'nin alınmasını isterdim" dedi.



Türk milletinin meydanlarda attığı "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını da benimsemediğini söyledi.



Kaftancıoğlu'na attığı tıvitleri de soruldu. Yakaladığı teröriste yemek veren Mehmetçik'e tepki gösteren Kaftancıoğlu, eleştirisini tekrarladı.



ulusal.com.tr

