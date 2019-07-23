Canan Kaftancıoğlu'nun açılım talebine tepki yağdı

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "PKK açılımı" talebi her kesimden tepki topladı. Ulusal Kanal'a konuşan eski CHP Milletvekili Şahin Mengü de "Kaftancıoğlu'nun haddini aştığını" söyledi. Açılım çağrısını görmezden gelen İyi Partililer ise Kaftancıoğlu'nun PKK'lı Sakine Cansız'ı savunan tavrını eleştirdi.

CHP-PKK/HDP iş birliğini savundu. Ermeni soykırımı yalanına ortak oldu. Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganına karşı çıktı. Şimdi de açılım için kolları sıvadı.



"Terör örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yine gündemde…



Kaftancıoğlu, terör örgütünün güçlenmesine neden olan PKK açılımı masasının Meclis'te yeniden kurulmasını istedi. Aynı zamanda Paris'te PKK'lı Sakine Cansız ve beraberindeki 2 kadının öldürülmesini bir kez daha kınadı.



Ulusal Kanal'a konuşan eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü ise, Kaftancıoğlu'nun haddini aştığını söyledi.

"Açılım maçılım yok. Bu konu bölünmeye götürür. Anayasa'da tanımlanan haklar eşit şekilde herkese verilir. Bu talep Canan Kaftancıoğlu’nun boyunu aşıyor. İstanbul'daki başarıyı kendine mal edip kendisine misyon yüklemesin. Bu onun haddi değil. Bunu yani açılım konusunu Canan Kaftancıoğlun’a parti içinde söyletenler var. Onlar CHP içindeki yetmez ama evetçilerdir."



Kaftancıoğlu'na eski CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler de tepki gösterdi. Güler önce CHP'nin İyi Parti ve HDP ile oluşturduğu Demokrasi İttifakını hatırlattı. Ardından Amerikancı cephenin kurulmaya çalışıldığını belirtti.



CHP il başkanının Halk Tv'deki açıklamaları İyi Parti'nin de gündemindeydi. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve İyi Parti Basın Danışmanı Murat İde Kaftancıoğlu'nun açılım çağrısını görmezden geldi. İki isim de yalnızca Kaftancıoğlu'nun Sakine Cansızı savunan açıklamalarına değindi.



MHP ise hem Kaftancıoğlu hem de İyi Partiye tepki gösterdi. Açıklamayı MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek yaptı. Çiçek "Yan yana zafer kutlamaları yaparken sesi çıkmayan İyi Partililer, şimdi Canan Kaftancıoğlu'nu eleştiriyor" dedi.



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