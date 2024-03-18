Canan Kaftancıoğlu'ndan 'para sayma' görüntülerine sert tepki: "Paranın adresini en iyi onlar bilir"

Yeni Şafak'ın haberine göre; Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “para sayma” skandalındaki sorumluluğu kendisine yıkmaya çalışan CHP yönetimi ile İBB Başkanı İmamoğlu’na tepkili olduğu öğrenildi. Kaftancıoğlu’nun, “Görüntülerde kimin ortağı, genel müdürü varsa paranın kaynağını ona sorsunlar” diyerek İmamoğlu’nu işaret ettiği söyleniyor.

Kaftancıoğlu’nun yakın çevresine, “Para, alım satım, ihalelerle benim işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm de yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir” dediği öğrenildi.

CHPli bir başka kaynak ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu işin tam göbeğinde yer aldığını iddia ederek şu değerlendirmeyi yaptı: Bütün işlerin merkezi İmamoğlu’nun iki dönem belediye başkanlığını yaptığı Beylikdüzü. Dikkat edin. Dönemin CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve o bölgenin milletvekili Turan Taşkın Özer para dolu çantaları kendi ofisinde yine aynı ilçede CHP meclis üyesi olan Fatih Keleş’e teslim ediyor. İmamoğlu’na çok yakın olan Keleş, çantaları taşımak için CHP ile hiçbir resmi bağı olmayan İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ı yanına alıyor. Bu işlerin merkezinde İmamoğlu var.