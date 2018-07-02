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Canan Karatay'ı dolandıranlar yakalandı

Telefonda kendilerini polis yada savcı olarak tanıtan 12 kişi 5 ilde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Dolandırıcıların, Canan Karatay ve Erdener Yurtcan gibi ünlü profesörlerin de aralarında bulunduğu toplam 16 kişiden 4 milyon 200 lira para aldıkları iddia edildi.

Canan Karatay'ı dolandıranlar yakalandı

Ünlü profesörleri de dolandıran şüphelilere operasyon yapıldı.

Canan Karatay ve Erdener Yurtcan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirtilen 12 şüpheli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul, Adana, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa ve Muğla'da yapılan eş zamanlı operasyon yapıldı.

Polisin yaptığı çalışmada şebeke üyelerinin 2017 ve 2018 yıllarında16 mağdurdan toplamda 4 milyon 200 liralık dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Yetkililer aynı şebeke üyesi olduğu belirlenen 4 kişinin daha önce yakalanarak tutuklandığını belirtti. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #canan karatay
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