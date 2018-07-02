Telefonda kendilerini polis yada savcı olarak tanıtan 12 kişi 5 ilde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Dolandırıcıların, Canan Karatay ve Erdener Yurtcan gibi ünlü profesörlerin de aralarında bulunduğu toplam 16 kişiden 4 milyon 200 lira para aldıkları iddia edildi.

Ünlü profesörleri de dolandıran şüphelilere operasyon yapıldı.



Canan Karatay ve Erdener Yurtcan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirtilen 12 şüpheli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.



İstanbul, Adana, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa ve Muğla'da yapılan eş zamanlı operasyon yapıldı.



Polisin yaptığı çalışmada şebeke üyelerinin 2017 ve 2018 yıllarında16 mağdurdan toplamda 4 milyon 200 liralık dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.



Yetkililer aynı şebeke üyesi olduğu belirlenen 4 kişinin daha önce yakalanarak tutuklandığını belirtti.





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