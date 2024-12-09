Candan Kardeşler yargılanıyor: Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık iddiası

Mahkeme başkanı, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Umut Gül'ün yakalandığını ve cezaevine gönderildiğini duruşma tutanağına geçirdi.

Duruşmada müşteki olarak ifade veren Kübra Büyükyıldız, üniversiteden tanıdığı bir arkadaşının eşi aracılığıyla sanıklardan Hacı İsrafil Sağlam’ın ucuza araç temin ettiğini öğrendiğini söyledi. Büyükyıldız, bu süreçte araç almak için 355 bin lira ödeme yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Arkadaşım Emine bana iki ay içinde aracın geleceğini söyledi. Ancak aylar geçti ve araç teslim edilmedi. Daha sonra Emine, bu kişilerin dolandırıcı olduğunu ve tutuklandıklarını söyledi. Aynı gün gidip şikayetçi oldum. Ancak beni bir numara arayıp şikayetimi geri çekmem durumunda paramın iade edileceğini söyledi. Paramı geri aldım ve şikayetimi geri çektim. Şu an kimseyle ilgili şikayetçi değilim."

Müşteki Metin Abdioğlu ise, kuzeni Öner Kesik’in kendisini sanık Refik Ersin Eroğlu ile tanıştırdığını ve TMSF’den ihale yoluyla araç aldığını söylediğini aktardı. Abdioğlu, "Sanığın önerisiyle dört araç seçtim ve ödeme yaptım. İki araç teslim edildi, ancak diğerleri teslim edilmedi. Sanık Eroğlu daha sonra bana borç senetleri verdi, ancak zararım giderilmedi. Kendisi, siyaset yoluyla gelen parayla zararımı karşılayacağını söyledi. Zararım karşılanmadığı için şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, aralarında Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek'in de bulunduğu 21 sanığın suç örgütüne üye oldukları ve dolandırıcılık yaptıkları belirtiliyor.

Sanıklardan Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun örgütün liderleri olduğu, "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia ediliyor. Alisya Bahar Candan’ın, ablası Gülnihal Çiçek’e göre örgüt içinde daha aktif bir rol üstlendiği ifade ediliyor.

Alisya Bahar Candan hakkında, "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Gülnihal Çiçek’in ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Diğer sanıklar için de farklı suçlardan çeşitli cezalar talep ediliyor.