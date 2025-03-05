Candan kardeşlerin yargılandığı davada yeni gelişme!

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde görülen duruşmada, sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve ablası Gülnihal Çiçek’in de aralarında bulunduğu 21 sanık, "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılandı. Bugünkü duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca, bazı sanıklar duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

EBUBEKİR GÜZELLER'DEN ŞOK İTİRAF

Tanık olarak ifade veren reklamcı Ebubekir Güzeller, sanıklardan Alisya Bahar Candan ile nasıl tanıştığını ve olaya nasıl dahil olduğunu anlattı. Güzeller, sosyal medya hesaplarının yönetimi ve tanıtımları üzerine çalışmalar yaptığını belirterek, "Faruk Öztürk sayesinde Alisya Bahar Candan ile tanıştım. Onun sosyal medya hesabını kurtararak geri verdim. Ancak, bir süre sonra Gülnihal Çiçek’in sosyal medya hesabının takipçi sayısını artırmam istendi. İlk başta bu konuda işlem yapmadım, fakat birkaç hafta sonra yeniden arandım ve sahte hesapların kapatılmasını istediler" dedi.

Güzeller, para almak üzere bir mekânda buluştuğunda, 'Çaki' lakaplı bir kişinin kendisine 10 bin lira verdiğini ve daha sonra başka bir eve götürülerek darp edildiğini söyledi. "Bir süre sonra Onur beni yine aradı. Faruk'la birlikte Esenyurt'ta bir eve gittik. Evde bana 'Bu hesapları 5 dakika içinde kapatacaksın. Bunları sen yapıyorsun.' dedi. Ben hesapları kendim açmadığım için 5 dakika içinde kapatamadım. Beni orada darbettiler." diye konuştu.

ONUR APAYDIN'IN ALEYHİNDEKİ SAVUNMALAR REDDEDİLDİ

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Onur Apaydın, tanık Güzeller’in kendisi hakkında söylediklerini reddetti. Apaydın, tüm suçlamaları yalanlayarak, olaylarla ilgisinin olmadığını savundu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek’in de aralarında bulunduğu şüphelilerin, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından gelir sağlamak amacıyla organize bir suç örgütü kurdukları belirtiliyor. Örgüt liderleri olarak Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun yer aldığı ifade ediliyor. Şüphelilerin, "sazan sarmalı" adı verilen dolandırıcılık yöntemini kullandığı vurgulandı.

İddianamede ayrıca, Alisya Bahar Candan’ın suç örgütü içinde daha aktif bir rol üstlendiği, ablası Gülnihal Çiçek’in ise örgütle daha az ilişkili olduğu ancak suçlardan sorumlu tutuldukları belirtiliyor. Gülnihal Çiçek’in tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği ifade ediliyor.

İddianamede, Alisya Bahar Candan için 14 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası istenirken, ablası Gülnihal Çiçek için 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer sanıklar hakkında ise çeşitli suçlardan hapis cezası talep ediliyor.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.