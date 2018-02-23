Candaş Tolga Işık'ın Posta'daki yazısı şöyle:
"PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin Halep’in kontrolünü elleriyle Esad’a devrettiği ileri sürülüyor.
İddia o ki PYD/YPG Afrin’i de Esad’a bırakıp çekilecek.
Dahası, Afrin’den gelen görüntüler Esad’a bağlı milislerin çoktan Afrin’e girdiğini belgeliyor.
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Soru 1: Esad Rusya’dan ve İran’dan habersiz, Rusya’dan ve İran’dan izin almadan böyle bir adım atabilir mı?
Soru 2: PYD/YPG Amerika’dan habersiz, Amerika’dan izin almadan böyle bir adım atabilir mi?
Soru 3: Amerika’nın, İran’ın ve Rusya’nın onayıyla Suriye’de Esad ve YPG kol kola girerlerse biz ne yaparız?
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Bir: Hem Amerika’ya hem Rusya’ya hem de İran’a sırtımızı dönebilir.
İki: PKK’nın uzantısı YPG’yi görmemezlikten gelebiliriz.
Üç: Esad’la barışabiliriz.
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Ankara’da ahali hangisini seçeceğini düşünedursun ben size birkaç hafta önce Karaköy’de Mahkeme Lokantası’ndaki akşam yemeğinde Doğu Perinçek’in söylediği şu sözleri hatırlatayım:
“Suriye’de geldiğimiz nokta çok açık: Esad’la çalışmak zorundayız. AK Parti yönetimi bunu istese de istemese de buna mecburuz. Ve göreceksiniz kim ne derse desin bu topraklardaki devlet aklı Türkiye’nin menfaatine uygun olan neyse sürecin de o şekilde işlemesini sağlayacaktır.”
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“Devlet aklı” mı “mecburiyet” mi bilmem ama görünen o ki “Esed” yeniden “Esad” olma yolunda hızla ilerliyor..."
ulusal.com.tr
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