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Canikli, Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Canikli, "Görüşmede;terörle mücadelede işbirliği, Suriye’de kalıcı barışın sağlanması, bölgenin terörden temizlenmesi, rejime yönelik son operasyon, Hava ve Füze Savunma Sistemleri, Haziran ayında yapılacak olan NATO Savunma Bakanları toplantısının gündemine yönelik konuları değerlendirdik." ifadelerini kullandı

Canikli, Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Canikli görüşmede değerlendirilen konuları açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Görüşmede;terörle mücadelede işbirliği, Suriye’de kalıcı barışın sağlanması, bölgenin terörden temizlenmesi, rejime yönelik son operasyon, Hava ve Füze Savunma Sistemleri, Haziran ayında yapılacak olan NATO Savunma Bakanları toplantısının gündemine yönelik konuları değerlendirdik." açıklaması yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Canikli
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