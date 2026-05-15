Canını kurtarmak için arabanın üstüne atlamıştı: Kastamonu Üniversitesi'nden açıklama

Nitelikli cinsel saldırı dahil birçok ağır suçlamayla tutuklanan araştırma görevlisi A.D.’nin görevine derhal son verildiği duyuruldu.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 6 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Kastamonu'yu sarsan olay, bir üniversite öğrencisinin canını kurtarmak amacıyla binanın ikinci katından aşağıda park halinde bulunan bir otomobilin üzerine atlamasıyla ortaya çıktı. Yaralı öğrencinin şikayeti üzerine mercek altına alınan Kastamonu Üniversitesi'nde görevli araştırma görevlisi A.D., emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı A.D., sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal, mala zarar verme, silahla tehdit ve hakaret suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın sosyal medyada ve basında geniş yankı bulmasının ardından Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, akademik kadrodaki personelin resmi bildirimin ardından açığa alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, üniversitemizde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan bir personel ile ilgili yer alan iddialar ve idari sürece dair kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olaya ilişkin adli makamlar tarafından üniversitemize resmi bildirimin yapılmasını takiben ilgili personel derhal görevden uzaklaştırılmış ve hakkında gerekli idari süreç başlatılmıştır. Kastamonu Üniversitesi olarak akademik ve ahlaki değerlerimizle asla bağdaşmayan bu tür durumlara hiçbir surette müsamaha gösterilmeyeceğini vurgular, süreci ve adli gelişmeleri titizlikle takip ettiğimizi bildiririz."