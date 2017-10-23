Ankara’da Çankaya Belediye binasının yapılan bomba ihbarı sebebiyle boşaltıldığı bildirilmişti. S

on dakika habere göre, binanın etrafı çevrilerek güvenlik önlemi alındığı öğrenildi.



Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şüpheli paketin içinden incir çıktığı belirtildi.





ÇANKAYA BELEDİYESİ: TELAŞA MAHAL YOK

Hareketliliğin ardından Çankaya Belediyesi’nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.



Paniğe neden olan paketten incir çıktığı bildirildi.



