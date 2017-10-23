on dakika habere göre, binanın etrafı çevrilerek güvenlik önlemi alındığı öğrenildi.
Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şüpheli paketin içinden incir çıktığı belirtildi.
ÇANKAYA BELEDİYESİ: TELAŞA MAHAL YOK
Hareketliliğin ardından Çankaya Belediyesi’nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
Paniğe neden olan paketten incir çıktığı bildirildi.
Ankara’da Çankaya Belediye binasının yapılan bomba ihbarı sebebiyle boşaltıldığı bildirilmişti. S
on dakika habere göre, binanın etrafı çevrilerek güvenlik önlemi alındığı öğrenildi.
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