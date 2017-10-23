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Çankaya Belediyesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Ankara’da Çankaya Belediye binasının yapılan bomba ihbarı sebebiyle boşaltıldığı bildirilmişti. S

Çankaya Belediyesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

on dakika habere göre, binanın etrafı çevrilerek güvenlik önlemi alındığı öğrenildi.

Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şüpheli paketin içinden incir çıktığı belirtildi.


ÇANKAYA BELEDİYESİ: TELAŞA MAHAL YOK
Hareketliliğin ardından Çankaya Belediyesi’nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Paniğe neden olan paketten incir çıktığı bildirildi.

Etiketler; #Çankaya Belediyesi
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