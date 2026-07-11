Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı dahil çok sayıda gözaltı kararı

Ankara'da yürütülen geniş çaplı yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı dahil çok sayıda gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yürütülen soruşturma dosyası kapsamında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma ve verme" ile "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla çok yönlü bir çalışma başlatıldı. Yargı mercileri, dosyadaki iddialar üzerine şüphelilerin adreslerinde arama yapılması ve elde edilecek suç unsurlarına el konulması talimatını verdi.

27 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekiplerin sabah saatlerinde önceden belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı baskınlarda, haklarında karar bulunan 36 şüpheliden 27'si yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, ifade işlemleri için Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan ancak henüz ulaşılamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

BAŞSAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiş, bu kapsamda şüphelilerden 27’si gözaltına alınmıştır"

BAŞKAN GÜNER'DEN İLK AÇIKLAMA

Operasyonun yankıları sürerken, hakkında gözaltı kararı bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Güner açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sabah saatlerinde belediye binamızda ve bürokratlarımızın evlerinde gerçekleştirilen arama dolayısıyla operasyondan haberdar olmuş bulunuyoruz. Önceden planlı olduğu üzere birkaç saat içerisinde Ankara’da olacağım. Bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim. Yine evimde arama yapmak üzere gelen ekiplere de yedek anahtar ulaştırdım ve bütün arkadaşlarımızdan emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını istedim.

Göreve geldiğimizden bu yana bu kurumu en iyi şekilde yönettiğimizi ve bize güvenen hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımızın olmadığını tüm komşularımızın bilmesini isterim. Soruşturmanın detayları ve sebepleri netleştiğinde konuya ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağız."

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