Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı okulda önce bıçakladı, ardından silahla vurarak öldürdü.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23), Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı okuldasilahla vurarak öldürdü.



Edinilen bilgiye göre, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, bitirme tezinin danışmanlığını yapan, araştırma görevlisi Damar'ı "not tartışması" nedeniyle önce karnından ve bacağından bıçakladı, ardından emekli polis olan babasına ait tabancayla vurdu.



Zanlı, olayın ardından üniversiteden otomobille kaçtı.





Ceren Damar



Ağır yaralanan Ceren Damar ise ihbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı kısa süre sonra üniversiteye yakın bir bölgede yakaladı, cinayette kullanılan tabancaya el koydu.



Gözaltına alınan zanlı Hasan İsmail Hikmet, emniyete götürüldü.



Eğitime ara verildi

Çankaya Üniversitesi de başsağlığı mesajı yayınlayarak, eğitime ara verildiğini ve sınavların geçici olarak ertelendiğini belirtti.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Balgat Kampüs Hukuk Fakültesinde 2 Ocak 2019 tarihinde yaşanan menfur saldırıda üniversitemizin değerli akademisyenlerinden Ceren Damar Şenel'i kaybettik. Yaşanan elim olayın ardından sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Ceren Damar Şenel, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Menfur saldırıda hayatını kaybeden öğretim elemanımıza, Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm üniversite camiasına sabır ve baş sağlığı dileriz. Üniversitemiz genelinde yapılacak olan tüm sınavlar ertelenmiştir. 02/01/2019 tarihinde Üniversitemiz genelinde Senato kararı ile 1 gün (03 Ocak 2019) ve Hukuk Fakültemizde 3 gün (03-05 Ocak 2019) tarihlerinde yapılacağı ilan edilen tüm sınavlar ertelenmiş, ayrıca Hazırlık Eğitim Birimi'nde eğitime 1 gün (03 Ocak 2019) ara verilmiştir."



Başka bir öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı

Çankaya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Ceren Damar'ın öldürülmesinin ardından, "Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar" şeklinde paylaşım yapan M.B. isimli öğrenci hakkında soruşturma açıldı.