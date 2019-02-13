Dün akşam saatlerinde Çankırı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Ankara ve çevresinde hissedildi. 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20.23'de 4.0, saat 20:31'de ise 3.4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çankırı’nın Orta ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı." denildi. Çankırı'nın Orta ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amacıyla ilçe genelinde okullar tatil edildi. İşte Çankırı'daki deprem ve son depremler hakkında bilgiler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Çankırı'nın Orta İlçesinde saat 20:14'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 20:14'te Çankırı'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı.



Deprem Ankara'da da hissedildi.



Orta İlçesi Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay'dan açıklama

Çankırı'nın Orta İlçesi Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, merkez üssü Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde depreme ilişkin, "Yüksek binalarımızda ufak duvar çatlakları var, onun haricinde bir sorunumuz bulunmuyor." dedi.

Onay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Yaşanan depremin ardından ilçede herhangi bir sorunun bulunmadığını anlatan Onay, "Yüksek binalarımızda ufak duvar çatlakları var, onun haricinde bir sorunumuz bulunmuyor. İlçe merkezimizde can ve mal kaybı yok. Allah beterinden korusun." dedi.

Vatandaşlardan Murat Keşkekçi, büyük bir korkuyla depremi hissettiklerini vurgulayarak, "Altımızdan sanki kayalar yuvarlanıyor sandık. Çocuklarımı alıp dışarı çıktım. Herkes panik halinde." ifadesini kullandı.



Eğitime ara verildi

Çankırı'nın Orta ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amacıyla ilçe genelinde okullar tatil edildi.

Orta Kaymakamı İlhan Kayatürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki bütün köylerle irtibat kurulduğunu ancak bir sorunun bulunmadığını, sabah daha geniş çaplı araştırma yapacaklarını söyledi.

Kayatürk, tedbir amacıyla okulların yarın tatil edildiğini belirtti.



AFAD'dan açıklama

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çankırı’nın Orta ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı." denildi.



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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