Düzce ve Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 10 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde yoğun kar yağışının başladığı belirtildi.



Açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 16 Ocak Çarşamba günü Düzce genelinde okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." denildi.



Bolu Valisi Ahmet Ümit de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve sabah saatlerinde yaşanması muhtemel buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksamalar sebebiyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.



Vali Ümit ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.



Çankırı'da eğitime kar engeli

Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 10 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi.

Valilikten alınan bilgiye, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Yapraklı, Bayramören, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde, bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlük ara verileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.