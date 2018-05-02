Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da önemli açıklamalarda bulunuyor

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da önemli açıklamalarda bulunuyor



Doğu Perinçek, Yüksek Seçim Kurulu'nun yurtdışındaki seçmenlerin Cumhurbaşkanı adayı göstermesini engelleyen kararını eleştirdi ve "Devletin 'olanağım yok' deme hakkı yok." dedi.



Doğu Perinçek'in açıklamlarından satır başları şu şekilde;

Yurtdışında 3 milyon seçmenimiz var. Hem genel hem Anayasa değişikliği sonrası Cumhurbaşkanı önerme hakları var. YSK düzenlemesine göre bu seçmenler Türkiye'ye gelip oy kullanmak zorundalar. Bu hakkın ortadan kalkması demek. YSK Başkanına bunu söyledik ama devletin olanağı yok dediler. Ancak devlet bunu söyleyemez. Anayasadaki bu hakkın kullanılması devletin görevidir. Bu benim bireysel aday olma hakkıma hem de yurt dışındaki 3 milyon seçmenin cumhurbaşkanı adayı önermesini engelliyor. Hakkı ortadan kaldıran bu derece bir uygulama hatırlamıyorum.Hakkın kendisini ortadan kaldıramazsınız. Bütün dünya hava yolları seferber olsa bu 3 milyon kişiyi taşıyamaz. Biz Anayasa Mahkemesine güveniyoruz.





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