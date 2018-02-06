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Canlı Yayın- Doğu Perinçek'ten çarpıcı açıklamalar

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da Rafet Ballı'nun sunduğu Çıkış Yolu programında gündemle ilgili sorulara çarpıcı yanıtlar veriyor.

Canlı Yayın- Doğu Perinçek'ten çarpıcı açıklamalar

Perinçek'in konuşmalarının önemli satırbaşları şu şekilde:

Erdoğan talimat verdi: Türk olmayacak

PERİNÇEK: TTB VE TBB'DEN TÜRK İFADESİ KESİNLİKE ÇIKARILAMAZ
Erdoğan'ın TTB ve TBB'den Türk ifadesi çıkarılacak sözlerini değerlendiren Perinçek 'Bunu yapamazlar, mücadele edeceğiz. Türk ifadesinin kaldırılmasına asla izin vermeyiz. Erdoğan'ın açıklaması devlet geleneğiyle bağdaşmıyor.
Bir devlet adamı bu şekilde konuşamaz. Kendi partisinden de çevresinden de kimse onay vermeyecektir. Erdoğan'ın bu konuşmasında bir devlet tavrı yok. Bakanlar Kurulu bu kurumlara bu ismi kullanma yetkisi vermiştir. Meslek odalarından Türk kelimesini kaldırmak olmaz. En başta Vatan Partisi bunun karşısında dikilmektedir. Türk milletinin adını alabilir mi? Alamaz. Bu isimleri de bu kurumların başından alamaz.

YÖNETİM YÜZÜNDEN KURUMLAR CEZALANDIRILAMAZ
TBB yönetiminin yanlış politikalarından dolayı kurum ve tabipler cezalandırılamaz.

Etiketler; #doğu perinçek
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