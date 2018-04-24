Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da gazeteci Rafet Ballı'nın sunduğu Çıkış Yolu programında erken seçim tartışmaları ve gündemdeki konularla ilgii önemli açıklamalarda bulunuyor
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında konuşuyor
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da gazeteci Rafet Ballı'nın sunduğu Çıkış Yolu programında erken seçim tartışmaları ve gündemdeki konularla ilgii önemli açıklamalarda bulunuyor