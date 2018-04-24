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Canlı Yayın- Doğu Perinçek'ten önemli açıklamalar

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında konuşuyor

Canlı Yayın- Doğu Perinçek'ten önemli açıklamalar

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da gazeteci Rafet Ballı'nın sunduğu Çıkış Yolu programında erken seçim tartışmaları ve gündemdeki konularla ilgii önemli açıklamalarda bulunuyor



 

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