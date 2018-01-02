Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında Rafet Ballı'nın İran'daki olaylarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunuyor

0 0 0 0

Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu Programında Rafet Ballı'nın özellikle İran'daki olaylar ve gündemle ilgili sorularını yanıtlıyor.



Perinçek'in Rafet Ballı'nın sorduğu sorulara verdiği yanıtların önemli satırbaşları şu şekilde...



'SAHNEYE ÜRETİCİLER ÇIKACAK'

- Sahneye üreticiler çıkacak. Özal'la başlayan borçlanma ekonomisi bitti.



-2018 üreticilerin yılı olacak.



'İRAN'DAKİ OLAYLAR'

- Planlı bir hareket olduğu açık. Kışkırtmanın arkasında Amerika ve İsrail var. Şiddet kullanılması planlı olduğunun kanıtı.

- İran'daki olayları Amerika kışkırtıyor. Amacı olayları bütün bölgeye yayarak güçlerini ayakta tutmak ancak başarı şansı yok





Devam ediyor...



