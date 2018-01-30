Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da

Rafet Ballı'nun sunumuyla Çıkış Yolu başladı.Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da sorularınızı yanıtlıyor.Doğu Perinçek'in açıklamasından satır başları şöyle;"TTB'nin bildirisi Türkiye'nin vatan savaşına karşı çıkıyor, Mehmetçiği yaralıyor. Türkiye bugün İstiklal Savaşı veriyor. TTB'nin bildirisi 'saray savaşı' propagandasının devamıdır. Vatan savaşında hepimiz Mehmetçiğin arkasında saf tutacağız. Türkiye'nin Afrin Harekatı sürerken savaş karşıtlığının anlamı Amerika'nın yanında yer almaktır. Vatan savaşında bozgunculuğa özgürlük yok. İç cepheyi sağlam tutmanın yolu bozgunculukla mücadele etmekten geçer." Dedi.Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında TTB bildirisini savunmasını eleştiren Perinçek "Kılıçdaroğlu bu bildirinin hangi cümlesini savunuyor, bu bildiri Mehmetçiğin karşısında Amerika'nın yanında yer almaktır' dedi."Son günlerde basının Vatan Partisi'ne ilgisini değerlendiren Perinçek''Türkiye çetin koşullara girince Vatan Partisi cankurtaran olarak aranan kuvvettir' sözleriyle yanıtladıMilli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin Meclis'teki konuşmasını değerlendiren Perinçek 'Aydınlık'ın federasyon haberi doğrulanmış oldu sözleriyle değerlendirdi.Aydınlık gazetesinin "Beştepe çevresinde federasyon lobisi" haberini değerlendiren Perinçek, "Suriye'de federasyon planı olanlar ilk seçimde devrilecek." dedi.Afrin harekatının önemine değinen Perinçek, "Suriye ve bölge devletleriyle işbirliği yapmalıyız." dedi.