Türkiye Gençlik Birliği önderliğinde on binlerce vatansever 19 Mayıs'ın 100. yılında Beşiktaş İskele Meydanında buluştu.
TGB'nin çağrısıyla on binler Beşiktaş İskele Meydanı'nda buluştu.
Birazdan Dolmabahçe'ye yürüyüş başlayacak.
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