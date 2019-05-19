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Canlı Yayın- Türkiye Gençlik Birliği'nin düzenlediği büyük 19 Mayıs buluşması başladı

Türkiye Gençlik Birliği önderliğinde on binlerce vatansever 19 Mayıs'ın 100. yılında Beşiktaş İskele Meydanında buluştu

Canlı Yayın- Türkiye Gençlik Birliği'nin düzenlediği büyük 19 Mayıs buluşması başladı
Türkiye Gençlik Birliği önderliğinde on binlerce vatansever 19 Mayıs'ın 100. yılında Beşiktaş İskele Meydanında buluştu.

TGB'nin çağrısıyla on binler Beşiktaş İskele Meydanı'nda buluştu.

Birazdan Dolmabahçe'ye yürüyüş başlayacak.

 
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