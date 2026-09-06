Canlı yayın yaparken yakayı ele verdi: 215 suç kaydı olan kadın tutuklandı

Esenler'de hakkında kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası ve 215 suç kaydı bulunan G.K (33), sosyal medya hesabından canlı yayın yaparken yakalandı. G.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Canlı yayın yaparken yakayı ele verdi: 215 suç kaydı olan kadın tutuklandı
Yayınlanma:

Esenler'de hakkında kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası ve 215 suç kaydı bulunan G.K (33), sanal medya hesabından canlı yayın yaparken yakalandı. G.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 31 Temmuz Cuma günü Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beyoğlu Devriye Ekipleri Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, G.K'nın çeşitli mahkemeler tarafından hakkında verilen ve kesinleşen toplam 64 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi.

G.K'nın bulunduğu adresi belirleyen polis ekipleri, evi takibe aldı. G.K'nın sanal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada ekipler düğmeye bastı.

"HÜRREM'İN KAPISI ÇALIYOR, AÇMA HÜRREM"

Canlı yayın yapan G.K, kapının çalması üzerine kapıya yönelerek "Kim o" diye seslendi. Bu sırada yayına katılan kişilerden biri, "Hürrem'in kapısı çalıyor, açma Hürrem" diyerek G.K'yı uyardı. Kapı yuvasından dışarı bakarak kim olduğunu anlamaya çalışan G.K'nın yaşadığı şaşkınlık da canlı yayına yansıdı.

YAKALANMA ANI CANLI YAYINA YANSIDI

G.K'nın kapıyı açmasının ardından polis ekipleri eve girerek kadını yakaladı. Ekiplerin eve girdiği ve G.K'yı gözaltına aldığı anlar canlı yayın sırasında görüntülendi. Telefonu yere düşen G.K, cihazını yerden aldıktan sonra canlı yayını sonlandırdı. G.K, ekipler tarafından emniyete götürüldü.

215 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Emniyette yapılan sorgulamada G.K'nın çoğunluğu hırsızlık olmak üzere toplam 215 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. G.K'nın İstanbul, Bursa ve İzmir'deki çeşitli mahkemelerce "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık", "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ve "nüfus müdürlüğüne gerçeğe aykırı beyanda bulunma" suçlarından arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı netleşti!Ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı netleşti!Gündem
8 milyon 800 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar8 milyon 800 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalarEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Esenler
Günün Manşetleri
Orman yangınları soruşturmasında 16 kişi tutuklandı
Günlük uçuş sayısıyla devleri geride bıraktı
“Türkiye’nin zengin sanat birikimi dünyayla buluşacak”
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
BRICS zirvesinde ABD ve İsrail için evrensel yargı çağrısı
Bir yanda 40 derece çöl sıcağı, diğer yanda gök gürültülü sağanak
Milyonları ilgilendiren zam hesabı
Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde!
Kahramanmaraş'taki okul katliamı davasında önemli karar!
Çok Okunanlar
Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ölümünde kan donduran şüphe! İşte ayrıntılar Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ölümünde kan donduran şüphe! İşte ayrıntılar
Altında sert düşüş sonrası dalgalı seyir! 6 Eylül Pazar gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altında sert düşüş sonrası dalgalı seyir! 6 Eylül Pazar gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Akaryakıtta tarihi rekor! 6 Eylül pazar il il güncel liste Akaryakıtta tarihi rekor! 6 Eylül pazar il il güncel liste
8 milyon 800 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 8 milyon 800 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Bir yanda 40 derece çöl sıcağı, diğer yanda gök gürültülü sağanak Bir yanda 40 derece çöl sıcağı, diğer yanda gök gürültülü sağanak