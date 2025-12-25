Canlı yayında açıklandı: 500 bin sosyal konutta ilk kura hangi ilde çekilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV canlı yayınında deprem konutlarının son durumunu açıkladı. İlk kura çekimi 29 Aralık’ta Adıyaman’da yapılacak. Hatay’da 455 bininci konut teslim ediliyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Canlı yayında açıklandı: 500 bin sosyal konutta ilk kura hangi ilde çekilecek?


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV’de canlı yayında soruları yanıtladı. Bakan Kurum, “500 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında ilk kura çekiminin 29 Aralık’ta Adıyaman’da yapılacağını duyurdu.

Bakan Kurum açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

HATAY’DA 455 BİNİNCİ KONUT TESLİMİ

“Böyle bir felaket sonrası verdiğimiz sözleri tutmanın gururuyla karşınızdayım. Geldiğimiz noktada cumartesi günü 455 bininci konutumuzun anahtarları teslim etmiş olacağız.

Hem Hatay’da hem 11 ilimizde gece gündüz çalışma yaptık. 11 ilimizde asrın inşasını yürüttük. Dünyada da bunun eşi benzeri yok.

Cumartesi günü bütün hak sahiplerimizin anahtarlarını teslim etmiş olacağız. Bundan sonra da deprem bölgesinin tüm ihtiyacı karşılanana kadar elimizi çekmeyeceğiz, burada olacağız.”

