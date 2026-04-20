Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni Karagül tutuklandı
Bursa'da sokakta tartıştığı kadını sosyal medya canlı yayını sırasında bıçakla yaralayan 'Karagül' lakaplı Merve C. tutuklandı. Gözaltına alındığı polis aracında da yayın açan şüphelinin, daha önce çocuklarına şiddet uyguladığı için yasal işlem gördüğü ortaya çıktı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 'Karagül' lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Merve C., canlı yayın sırasında bir kadını bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.
TARTIŞMA ANINI CANLI YAYINDA PAYLAŞTI
Sokakta yürürken sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yapan Merve C., yanına gelen G.Ö. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Merve C., cebinden çıkardığı bıçakla G.Ö.'yü kulağı, yüzü ve göğsünden yaraladı. Saldırı anları şüphelinin açtığı canlı yayına saniye saniye yansıdı.
POLİS ARACINDAN ELLERİ KANLI YAYIN AÇTI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan G.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bölgedeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınan Merve C.'nin, bindiği polis aracında da elleri kanlı halde canlı yayın açmaya çalıştığı görüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.