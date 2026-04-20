Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni Karagül tutuklandı

Bursa'da sokakta tartıştığı kadını sosyal medya canlı yayını sırasında bıçakla yaralayan 'Karagül' lakaplı Merve C. tutuklandı. Gözaltına alındığı polis aracında da yayın açan şüphelinin, daha önce çocuklarına şiddet uyguladığı için yasal işlem gördüğü ortaya çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 'Karagül' lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Merve C., canlı yayın sırasında bir kadını bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

TARTIŞMA ANINI CANLI YAYINDA PAYLAŞTI

Sokakta yürürken sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yapan Merve C., yanına gelen G.Ö. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Merve C., cebinden çıkardığı bıçakla G.Ö.'yü kulağı, yüzü ve göğsünden yaraladı. Saldırı anları şüphelinin açtığı canlı yayına saniye saniye yansıdı.

POLİS ARACINDAN ELLERİ KANLI YAYIN AÇTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan G.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bölgedeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınan Merve C.'nin, bindiği polis aracında da elleri kanlı halde canlı yayın açmaya çalıştığı görüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

96 kişinin öldüğü Alpargün Apartmanı davasında karar: 62 kez müebbet hapis cezası 22 yıla düşürüldü96 kişinin öldüğü Alpargün Apartmanı davasında karar: 62 kez müebbet hapis cezası 22 yıla düşürüldüGündem
Seferberlik Hedefe Ulaştı
14 hakim ve savcının görev yeri değişti
"CHP kurultayı iptal edilirse Kılıçdaroğlu makama döner"
Gülistan Doku soruşturmasında Umut Alaş için kırmızı bülten talebi
Okul saldırıları sonrası sosyal medya operasyonu
İstanbul'a sağanak ve soğuk hava geliyor
Kendilerini MİT'çi diye tanıtıp 100 milyonluk vurgun yaptılar!
Ankara'da boya fabrikasında yangın
Uşak Belediyesi soruşturmasında ikinci dalga
İran, ABD ile ikinci tur görüşmelere katılmayacak
İngiltere, Kuran’ı yakan ABD’li siyasetçinin ülkeye girişini iptal etti İngiltere, Kuran’ı yakan ABD’li siyasetçinin ülkeye girişini iptal etti
12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? 12. Yargı Paketi'nde af var mı? 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? 12. Yargı Paketi'nde af var mı?
2026 emekli promosyon tutarları güncellendi: Hangi banka ne kadar veriyor? 2026 emekli promosyon tutarları güncellendi: Hangi banka ne kadar veriyor?
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 21 Nisan elektrik kesintileri Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 21 Nisan elektrik kesintileri