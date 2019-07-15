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Canlı yayında flaş açıklamalar: EYT'liye verdiğin parayla... - Son dakika 15 Temmuz 2019 Pazartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili konuşan ekonomist Evren Devrim Zelyut, "EYT, devlet hazinesinden hak etmediği bir şeyi istemiyor ki. EYT'li çalışmış, çabalamış, alınterini dökmüş, sen ona emeklilik hakkını vereceksin ve EYT'liye verdiğin parayla aslında aynı zamanda bu durgunluğu da bir şekilde atlatabiliriz ve bütçeye inanın Suriyeliler kadar bile o dış yardımlar kadar bile yük olmuyor" ifadelerini kullandı

Canlı yayında flaş açıklamalar: EYT'liye verdiğin parayla... - Son dakika 15 Temmuz 2019 Pazartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, Ulusal Kanal'da Gündem Ekonomi programında emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"EYT'Lİ ÇALIŞMIŞ, ÇABALAMIŞ, ALINTERİNİ DÖKMÜŞ"

Devrim Zelyut, canlı yayında şunları söyledi:

"EYT denilen bir şey var. Hiç konuşmuyoruz bunu. Emeklilikte yaşa takılanlara hakkını verse... Diyorlar ki işte 'vay efendim çift dikiş olurmuş EYT'. Yalan. EYT, devlet hazinesinden hak etmediği bir şeyi istemiyor ki. EYT'li çalışmış, çabalamış, alınterini dökmüş, sen ona emeklilik hakkını vereceksin ve EYT'liye verdiğin parayla aslında aynı zamanda bu durgunluğu da bir şekilde atlatabiliriz ve bütçeye inanın Suriyeliler kadar bile o dış yardımlar kadar bile yük olmuyor. Demek istediğim esas nokta şu. Türkiye'de gelir dağılımı adaletsiz. Türkiye, fakir bir ülke değil. Çok büyük bir gelir yaratılıyor ama bu adaletli bir şekilde bölüştürülmüyor."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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