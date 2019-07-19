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Canlı yayında kritik açıklama - Son dakika 19 Temmuz 2019 Cuma genel af, ceza indirimi, denetimli serbestlik ve infaz sürelerinde değişiklik haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, canlı yayında "Bu noktada hala tam bir netlik yok ara verilirse aradan sonra ama verilmezse öncesinde özellikle tanıtımı yapılan yargı reformuyla alakalı, paketiyle alakalı birtakım gelişmelerin olmasını Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler de dört gözle bekliyoruz" dedi

Canlı yayında kritik açıklama - Son dakika 19 Temmuz 2019 Cuma genel af, ceza indirimi, denetimli serbestlik ve infaz sürelerinde değişiklik haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, yargı reformuna ilişkin canlı yayında açıklamalar yaptı.

Bengütürk'e konuk olan MHP'li Bülbül, şunları söyledi:

"Meclis'in şu an önümüzde bu hafta görüşülecek olan bir torba yasa var. Gelir Vergisi Kanunu ve diğer kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören bir kanun düzenlemesi var. 

YARGI REFORMU

Bu noktada hala tam bir netlik yok ara verilirse aradan sonra ama verilmezse öncesinde özellikle tanıtımı yapılan yargı reformuyla alakalı, paketiyle alakalı birtakım gelişmelerin olmasını Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler de dört gözle bekliyoruz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ceza indirimi #af #genel af #denetimli serbestlik #infaz süreleri
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