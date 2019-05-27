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Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Canlı yayında önemli EYT açıklamaları! "Bu üç belgeye baktığımda..."

Canlı yayında emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunları ve taleplerine değinen Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç, "Benim açıkçası böyle bir değerlendirme yaparken kullanacağım iki kaynak var. Biri, 8 Nisan 2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı yeni ekonomi program analizi. Bir de onun öncesinde 20 Eylül 2018'de sunduğu program. Onun ötesinde de Cumhurbaşkanlığı 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'nin sayısında bir Cumhurbaşkanlığı 2019 yılı programı yayınladı. Bu üç belgeye baktığımda, emeklilikte yaşa takılanların bu sorunun bu haklı davasının kazanılacağı yolunda bir ışık görmüyorum" dedi

Canlı yayında önemli EYT açıklamaları! "Bu üç belgeye baktığımda..."

Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programında önemli açıklamalar yaptı.

Koç, konuşmasında emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunları ve taleplerine yer verdi.

Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT)

Bizim sosyal güvenlik sistemimiz yani SGK ve onun altında işçiler, 4A'lılar, 4B'liler, eski BAĞ-KUR'lular ve 4C'liler, eski emekli sandıklılar bir bütün olarak düşünüldüğünde SGK sisteminin bütçesi yetmediğinde o SGK'nın bütçe açıkları devlet bütçesinden karşılanıyor. Bu insanlar emeklilikte yaşa takılanlar, emekli edilirse şu anda çok sayıda işçi halen çalışırken bu hakkıda elde edip kendini bir miktar güvence altına almaya çalışıyor. O neden emeklilikte yaşa takılanların hepsi bir anda emekli aylığı alacak değil, bir kere o konuyu açıklığa kavuşturmak gerekiyor.

BU ÜÇ BELGEYE BAKTIĞIMDA...

Benim açıkçası böyle bir değerlendirme yaparken kullanacağım iki kaynak var. Biri, 8 Nisan 2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı yeni ekonomi program analizi. Bir de onun öncesinde 20 Eylül 2018'de sunduğu program. Onun ötesinde de Cumhurbaşkanlığı 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'nin sayısında bir Cumhurbaşkanlığı 2019 yılı programı yayınladı. Bu üç belgeye baktığımda, emeklilikte yaşa takılanların bu sorunun bu haklı davasının kazanılacağı yolunda bir ışık görmüyorum."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #berat albayrak #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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