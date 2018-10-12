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Canlı yayında partisinden istifa etti

İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Av. Oğuzhan Türk, canlı yayında partisinden istifa ederek tekrar MHP'ye geçtiğini açıkladı.

Canlı yayında partisinden istifa etti

İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Av. Oğuzhan Türk, Halk TV’de Çağlar Cilara’nın konuğu oldu…

Halk TV canlı yayınında partisinden istifa ederek tekrar MHP’ye geçen Türk, “Devlet Bahçeli kollarını açtı ülkücülere de yakışan MHP’ye gitmektir” diye konuştu.

MHP’de İstanbul İl Başkan Yardımcılığı da yapan Oğuzhan Türk, İyi Parti kurucuları arasında yer aldı. Uzun süre İyi Parti lideri Meral Akşener ile hareket eden Türk, zaman zaman partisine yönelik eleştirilerde bulunuyordu.

Oğuzhan Türk, MHP lideri Devlet Bahçeli’den gelen, “İzlenen politikalardan dolayı rahatsızlık duyan, geçmişte bize kırgın ve kızgın olsa da pişmanlık duyan her arkadaşımı kucaklıyor yürekten selamlıyorum. İşte kapı sonuna kadar açık” şeklindeki davetin sorulması üzerine canlı yayında İyi Parti’den istifa edip MHP’ye geçeceğini açıkladı.

Etiketler; #İyi Parti #mhp
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