"Çapinler" ve "Sasunlu" grupları çökertildi: Kurşunlama videolarını sosyal medyadan paylaşmışlar!

Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM ekiplerince yürütülen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin çeşitli suçlardan toplam 617 adli kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

2 YILDA 30 SİLAHLI EYLEM: SOSYAL MEDYADAN KURŞUNLAMA VİDEOLARI PAYLAŞTILAR

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, aile bireyleri ve genç yaştaki şahısları kullanarak silahlı çete gibi hareket eden iki grubun suç bilançosu deşifre edildi:

30 Ayrı Adli Olay: Grupların 2024-2026 yılları arasında birbirlerine yönelik kasten öldürme, silahla yaralama, iş yeri kurşunlama, yağma ve tehdit gibi 30 ayrı olaya karıştığı belirlendi.

2026'da Şiddet Tırmandı: Sadece 2026 yılı içinde yaşanan 13 adli olayın 12'sinde doğrudan ateşli silah kullanıldığı kayıtlara geçti.

Sosyal Medyadan Tehdit ve Kurşunlama: Çete üyelerinin birbirlerine ve çevreye gözdağı vermek amacıyla silahlı fotoğrafları ve gerçekleştirdikleri iş yeri kurşunlama anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tespit edildi.

617 SUÇ KAYITLI 25 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI BASKIN

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM Şube ekipleri, 19 Ağustos 2026 sabahı saat 05.00'te belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı:

16 Gözaltı: Olaylarda aktif rol alan "Çapinler" grubundan 5, "Sasunlu" grubundan 11 olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı.

Ele Geçirilenler: Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde (skunk), ruhsatsız tabancalar, av tüfeği, şarjörler, çok sayıda fişek, kartuş, bıçak ve muşta ele geçirildi.

Firari 9 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürerken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.