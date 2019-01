Türkiye Gençlik Birliği (TGB), geçtiğimizgece PKK’nın saldırdığı Köln bürosundan seslendi:“Bir adım dahi geri atmayacağız.Emperyalizmi perişan eden Mehmetçiğimizle aynı mevzideyiz.TGB Mehmetçiktir!”

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), geçen gece PKK’nın saldırdığı Köln bürosundan seslendi: “Bir adım dahi geri atmayacağız.Emperyalizmi perişan eden Mehmetçiğimizle aynı mevzideyiz.TGB Mehmetçiktir!”Almanya’nın Köln kentinde, gece saatlerinde birgrup PKK’lı, TGB Köln Bürosuna saldırı gerçekleştirmişti. TGB Almanya Başkanı Meram Tosun, PKK’lıların içeri giremediği TGB Köln Bürosunda basın açıklaması yaptı.“Türkiye’de ve bölgemizde her geçen günumutları suya düşen PKK/YPG’nin Almanya’daki temsilcileridün sabaha karşı TGB Köln bürosuna bir saldırı girişiminde bulunmuşlardır. TGB Köln'ün ofisine saldıran bölücü artıkları camları kırmış, duvara da “YPG'denSelam” diye yazmıştır.” sözleriyle olayı aktaran Meram Tosun, “Gecenin karanlığında alçakça saldırıp kaçanların kim olduğunu Atatürkçü, vatansever Türk gençliğiiyi biliyor.” dedi.PKK’yla mücadelede kararlılık bildiren Meram Tosun, “Görevini Gençliğe Hitabe’den alan Atatürk gençliği olarak, bu gibi çirkinliklerden korkmuyoruz ve bir adım dahi geri atmayacağız. Yenilen piyonların saldırganlaşması bizleri şaşırtmıyor. Onların bu saldırgan tavırları PKK/YPG’nin kolunun kanadının kırılmasını engelleyemeyecek. Ellerinde haritalarla Türkiye’ye adım atan John Bolton, PKK’yı kurtarmak için Ankara’da binbir takla attı. Ancak Bolton Türkiye’den nasıl eli boş ve çaresiz defolup gittiyse, PKK da onunla aynı kaderi paylaşacaktır. Büyük ağabeyleri ABD, PKK’yı kurtaramayacak. Hayatta hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Güvendikleri dağlara kar yağdı. Şimdi eziliyorlar, ezilecekler. Çaresizler! PKK, kazdığı çukurlara gömülecek” sözlerini kaydetti.“Boltonlar, Pompeolar piyonlarını kurtaramayacak.Avrupa devletleri de PKK'nın üzerini çizmiş durumdadır. Alman Başbakanlık Danışmanı ‘YPG ve PKK aynı örgüttür, Türkler haklıdır. ABD bir terör örgütünü destekledi, bunun elbette sonuçları olacaktır.’ dedi. PKK'nın yaptıklarının hesabını vereceği gün gelmiştir.” ifadelerini kullanan Meram Tosun, PKK’nın TGB’ye saldırmasının tesadüf olmadığını bildiklerini belirtti. Tosun, “Emperyalizmin ve bölücü taşeronların karşısında en kararlı, en tutarlı ve en etkili güç Türkiye Gençlik Birliği’dir. Düşman nereye saldırdığını iyi bilmektedir.” dedi.“‘Katliam’ masallarıyla Batı'da kamuoyu yaratmaya çalışan zavallılar, meşru çalışma yürüten Türk gençliğine saldırarak bir kere daha tüm dünyaya gerçek yüzünü göstermiştir. TGB,Amerikan uşağı PKK/YPG’nin uzantılarının gerçek yüzünü her zaman, her yerde ortaya çıkaracaktır.” diyen Meram Tosun, olanların PKK’nın son çırpınışları olduğunu belirtti.“Türkiye devletinin sınırları içerisinde silahlı gücü ve siyasi etkisi yok olan PKK, öldürücü darbeyi ilerleyen günlerde Mehmetçiğimizden alacaktır. Fırat’ın doğusunda çaresizce kaderini bekleyen ABD piyonu PKK, korkunç sonuyla yüzleşecektir. Türkiye Gençlik Birliği olarak emperyalizmi perişan eden Mehmetçiğimizle aynı mevzideyiz.” ifadelerini kullanan Meram Tosun, “Bize saldırıp sindirmeye çalışan emperyalizmin artıklarına tekrardan söylüyoruz:Çaresizsiniz! TGB Mehmetçiktir!” dedi.