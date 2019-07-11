Cargill'de zafer direnen işçilerin oldu. Amerikan gıda şirketi Cargill'in Bursa'daki fabrikasında sendikalı oldukları için işten atılan 14 emekçi, işe iade davasını kazandı. Tek Gıda İş Sendikası'na üye işçiler, işverenin karara uymaması halinde, direnişi, şirketin İstanbul'daki merkezine taşıyacaklarını duyurdu.

Direnişleri bir yılı aştı... Sonunda zafer işçilerin oldu. Bursa Orhangazi'de sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan Cargill işçilerinin hak mücadelesi başarıya ulaştı.



Anayasal haklarını kullanarak Tek Gıda İş sendikasına üye oldular işçiler. Ancak 14 işçi kapının önüne kondu. İşçiler yılmadı. Fabrika önünde direniş başlattı. Kışın soğuğu yazın sıcağı demediler, aylar süren sendikal hak mücadelesi yürüttüler.



Mücadelenin yargı ayağı zaferle sonuçlandı. Cargill İşçileri, direnişlerinin 449'uncu gününde işe iade davasını kazandı. Bursa Orhangazi Adliyesi'ndeki duruşmada mahkeme heyeti, işçilerin sendikal sebeplerle işten çıkarıldıklarına hükmederek, Amerikalı şirketi tazminata mahkum etti.



Kararı uygulamak için Cargill işverenin önünde 20 günlük yasal süreç bulunuyor. İşvereni kanunlara uymaya çağıran işçiler ise işe iade edilmemeleri durumunda şirketin İstanbul'daki genel merkezi önünde direnişi sürdüreceklerini belirtiyor.





ulusal.com.tr