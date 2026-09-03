‘Casperlar’ soruşturmasında yeni gelişme! 51 çocuk şüpheli hakkında dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Casperlar' suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 30'u tutuklu toplam 51 çocuk şüpheli hakkında yağmadan kasten öldürmeye teşebbüse kadar 17 suç yönünden dava açıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
‘Casperlar’ soruşturmasında yeni gelişme! 51 çocuk şüpheli hakkında dava açıldı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Casperlar' suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. 51 çocuk şüpheli hakkında 17 suç yönünden dava açıldı.

Liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı, Bahçelievler ilçesi başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde faaliyet gösteren 'Casperlar' suç örgütünün 'yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'uyuşturucu ticareti', 'fuhuş', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlara karıştığı tespit edilmişti. Örgüte yönelik bu kez yeni bir soruşturma başlatıldı.

51 ÇOCUK ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Örgütün çocuk yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin 3 maktul ve 28 mağdura yönelik 22 eylem gerçekleştirdiği belirlendi. Olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen 30'u tutuklu toplam 51 çocuk şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından şahıslar hakkında, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'örgütün veya amacının propagandasını yapma', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' başta olmak üzere toplam 17 suç yönünden şahıslar hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianame, Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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